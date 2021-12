Covid-19: Comércio mundial tinha sinais fortes de recuperação antes da ómicron

Leia Também Fábricas chinesas sob pressão sinalizam escassez prolongada

O comércio internacional estava direcionado para atingir 28 biliões de dólares (24,7 biliões de euros) em 2021, antes do surgimento da variante ómicron do novo coronavirus, assinalou terça-feira a agência da ONU para o comércio e desenvolvimento (UNCTAD).Aquele valor seria sinal de uma importante recuperação frente aos níveis de 2020 e até um crescimento face aos de 2019, antes da pandemia se instalar.No documento especificou-se que não se levou em consideração o aparecimento da nova variante do novo coronavirus, a Ómicron, o seu efeito na curva da pandemia e o seu potencial impacto na economia em plena época de consumo ligado às festividades do final de ano.Prejudicadas assim as previsões, a UNCTAD sempre adiantou que, no terceiro trimestre, o comércio internacional cresceu 24% em relação ao mesmo período de 2020 e 13% em relação ao de 2019.Mas este crescimento foi muito desigual, com diferenças acentuadas conforme países e setores, e com as mercadorias com mais pujança do que os serviços.A perda de ritmo de crescimento na segunda parte do ano foi atribuída, por economistas considerados pela UNCTAD, em parte ao arrefecimento da economia chinesa, ao aumento do preço das matérias-primas e à pressão inflacionista.