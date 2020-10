Covid-19: MNE austríaco em quarentena sem sintomas após teste positivo

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Áustria, Alexander Schallenberg, teve um resultado positivo no teste ao vírus da covid-19 e está em quarentena domiciliária sem sintomas, noticiou hoje a rádio pública austríaca.O resultado positivo foi detetado durante um teste regular na sexta-feira à tarde, e obrigou todos os membros do Governo austríaco, uma coligação de conservadores e ecologistas, a submeterem-se a testes adicionais, segundo a agência espanhola EFE.Fontes ministeriais citadas pela agência noticiosa austríaca APA admitiram que Schallenberg poderá ter sido infetado numa reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia no Luxemburgo, na segunda-feira.O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, cancelou a presença nesse encontro por estar a aguardar resultados ao teste ao vírus da covid-19, depois de se saber que o titular da pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, estava infetado.Augusto Santos Silva acabou por ter um teste negativo.Por estar em quarentena, o chefe da diplomacia austríaca suspendeu as deslocações ao Reino Unido, Dinamarca, Grécia e Chipre, que tinha na agenda da próxima semana.A pandemia de covid-19 provocou já 882 mortos na Áustria, entre mais de 61 mil pessoas infetadas com o novo coronavírus, de acordo com dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.A nível global, a covid-19 provocou cerca de 1,1 milhões de mortos desde dezembro de 2019, incluindo 2.149 em Portugal.