Covid piorou indicadores de um terço das regiões

O desenvolvimento regional deteriorou-se em nove das 25 sub-regiões do país em 2020, com o início da pandemia da covid-19. Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que as maiores quedas se verificaram no Algarve e na Região Autónoma da Madeira. Já a Área Metropolitana de Lisboa foi a sub-região com mais população a ser afetada pelo recuo no desenvolvimento regional.

