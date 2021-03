Creches e primeiro ciclo abrem na próxima semana

Leia Também Saiba o que pode abrir e quando nas quatro etapas do plano de desconfinamento que dura até maio

O Governo decidiu reabrir já na proxima semana as aulas presenciais para as crianças do primeiro ciclo, até ao 4º ano de escolaridade. Também as creches e jardins de infância vão já retomar as atividades presenciais, bem como os ATL para as crianças das mesmas idades. Já os 2º e 3º ciclos apenas retomarão as aulas nas escolas depois da Páscoa, a 5 de abril, tal como os respetivos ATL e, também, os equipamentos sociais na áreada deficiência.O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo primeiro-ministro na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros em que foi decidido o novo plano de desconfinamento.Para os alunos do secundário, o calendário de reabertura aponta para um regresso a 19 de abril, dia em que também as universidades deverão voltar a ter aulas presenciais.António Costa sublinhou que se trata de um "plano prudente" que, nomeadamente, mantém o dever geral de confinamento e a proibição de circulação entre 26 de março e 5 de abril, por forma a evitar as grandes deslocações por ocasião da Páscoa.

"Se formos capazes de cumprir e alcançar resultados notáveis" o que "temos a fazer é manter esta trajetória e não estragar o que conseguimos já alcançar", sublinhou o primeiro-ministro.









