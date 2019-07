Crescimento das vendas no retalho acelera em junho

As vendas no setor do retalho voltam a acelerar em junho. Nesse mesmo mês, o segmento dos produtos não alimentares deu o maior contributo para o crescimento das vendas.

O Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho subiu 4,5% em junho, comparando com o mesmo mês do ano anterior, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, 30 de julho.





Este índice acelerou desta forma em junho comparando com o mês anterior, no qual a subida foi de 4,3%. Os produtos não alimentares impulsionaram a estatística com um crescimento de 5,7% em junho, que compara com os 3,8% registados em maio, compensando desta forma o abrandamento na venda dos produtos alimentares: decresceram uns homólogos 2,9% em junho, face aos 4,9% relativos a maio.