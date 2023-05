Crescimento do PIB dos EUA revisto em alta para 1,3% no primeiro trimestre

Leia Também DBRS junta-se à Fitch e coloca rating dos EUA sob vigilância negativa

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos abrandou no primeiro trimestre, mas menos do que foi inicialmente anunciado, tendo ficado em 1,3% em ritmo anualizado, indicou esta quinta-feira o Departamento do Comércio.A nova estimativa reflete principalmente uma revisão em alta do investimento privado, refere o Departamento do Comércio no comunicado com esta segunda estimativa.A primeira estimativa indicava um crescimento de 1,1% em ritmo anualizado, que compara o PIB com o do trimestre anterior e projeta a sua evolução para o ano inteiro.Apesar de serem melhores do que os anteriores, os dados hoje divulgados continuam a mostrar um abrandamento do crescimento em relação ao do último trimestre de 2022, quando tinha ficado em 2,6%.A desaceleração ocorre na sequência das medidas adotadas pelo banco central norte-americano para travar a elevada taxa de inflação, com sucessivas subidas das taxas de juro aprovadas desde março de 2022, o que aumenta os custos do crédito para famílias e empresas.