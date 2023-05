McCarthy: "Vamos continuar a negociar até termos um acordo sobre o tecto da dívida"

Leia Também Reunião entre Biden e McCarthy termina sem acordo. Mas otimismo é agora maior

O tom do "speaker" republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, esteve mais otimista no final da ronda de negociações que decorreu esta quarta-feira. "As coisas estão a correr um pouco melhor", afirmou, em entevista à Fox, acrescentando que "não deve haver qualquer receio nos mercados".McCarthy afirmou ainda que considera que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "percebeu que tinha de gastar menos". "As coisas estão melhores do que estavam ontem", disse, apontando, contudo, que "ainda existem problemas". Mas deixou uma garantia: "Vamos continuar a negociar até termos um acordo".Também a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, classificou as conversações como "produtivas". "Se continuarem neste caminho, podemos conseguir um acordo", afirmou.

A pressão para um acordo sobre o tecto da dívida nos Estados Unidos está a aumentar à medida que se aproxima o final de maio, uma vez que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que é "altamente provável" que o país fique sem dinheiro para fazer face às suas despesas a 1 de junho. Essa pressão foi, contudo, aligeirada hoje por McCarthy, que disse "que ainda há tempo para conseguir um acordo".



O atual limite da dívida federal está nos 31,4 biliões de dólares, tendo o valor máximo sido atingido a 19 de janeiro. O Tesouro dos EUA já pediu a agências federais para pagarem mais tarde.