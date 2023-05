DBRS junta-se à Fitch e coloca rating dos Estados Unidos sob vigilância negativa

Leia Também Fitch coloca rating dos EUA sob vigilância negativa

A DBRS Morningstar colocou a dívida soberana dos Estados Unidos sob revisão com implicações negativas. A agência de notação financeira explica que a decisão "reflete o risco de o Congresso falhar em aumentar, ou suspender o tecto da dívida em tempo oportuno".A DBRS junta-se assim à Fitch, que na terça-feira ao final do dia tomou a mesma decisão."Se o Congresso não agir, o governo federal norte-americana não vai ser capaz de pagar todas as suas obrigações", explicam, acrescentando que "o 'timing' preciso em que o governo federal vai esgotar o dinheiro disponível e medidas extraordinárias, o chamado dia X é pouco claro"."Ainda assim", continuam, "a secretária do Tesouro, Janet Yellen, reiterou o seu aviso no dia 22 de maio de que o dia X pode chegar tão cedo quanto 1 de junho" e adiantam que "baseados nos últimos dados de fluxos diários para a conta do Tesouro geral, acreditamos que é razoável assumir que o dia X pode chegar dentro de semanas, senão dias".Ao passo que a agência canadiana espera que o Congresso consiga alcançar um acordo antes que o Tesouro esgote os seus recursos há, não obstante, "um risco de inação congressista à medida que se aproxima o dia X". Qualquer cenário de pagamento falhado por parte dos Estados Unidos pode levar a um revisão em baixa para uma classificação de "incumprimento seletivo".Esta revisão deve-se a um impasse entre democratas e republicanos, numa altura em que as negociações em torno do tecto da dívida norte-americana estão a decorrer entre a Casa Branca, através do presidente Joe Biden, e o "speaker" da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. Apesar de não existir para já uma solução, ambos têm referido que está a haver progressos nas conversações desta semana.(Em atualização)