Crescimento do volume de negócios nos serviços abranda para 0,7% em agosto

Leia Também Volume de negócios nos serviços abranda para 4,0% em julho

O crescimento do volume de negócios nos serviços abrandou em agosto deste ano, ao passar de uma subida homóloga de 4% em julho para um aumento de 0,7% no mês em análise, anunciou, esta quarta-feira, o Instituto Nacional de Estatística.O índice de volume de negócios nos serviços apresentou uma subida homóloga nominal de "0,7% em agosto, o que traduz uma desaceleração de 3,3 pontos percentuais em relação à taxa observada em julho deste ano", refere o INE em comunicado.O instituto de estatística realça ainda que o comércio por grosso e a reparação de veículos automóveis e motociclos foi a única secção que registou uma redução da atividade em termos homólogos (-3,4% [em agosto], que compara com +2,1% em julho deste ano), tendo contribuído com menos 2,0 pontos percentuais para o abrandamento do índice total.Quanto ao índice de volume de negócios nos serviços, não ajustado da sazonalidade e dos efeitos de calendário, o INE adianta que este desacelerou, em termos homólogos, para 1,1% em agosto, contra uma subida de 3,9% no mês anterior.Em termos mensais, o volume de negócios nos serviços foi 0,3% em agosto, contra o crescimento de 1,1% no mês de julho deste ano.O INE refere também que os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas ajustados dos efeitos de calendário apresentaram subidas homólogas de 3,7%, 9,4% e 2,2%, respetivamente, contra aumentos de 3,7%, 8% e 2,5% em julho, pela mesma ordem.