Crescimento dos preços em Portugal estabiliza em junho

O crescimento dos preços em Portugal manteve-se estável em junho, em relação ao mês anterior, confirmou esta quarta-feira, 10 de julho, o Instituto Nacional de Estatística (INE).





Segundo o INE, o índice de preços no consumidor (IPC) registou uma variação homóloga de 0,4% no mês passado, uma taxa idêntica à de maio, e em linha com a primeira estimativa avançada pelo instituto de estatísticas.