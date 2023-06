Leia Também Custo da mão de obra em Portugal foi de 16 euros por hora em 2022, metade da média europeia

O custo da mão-de-obra por hora aumentou 6,3% em Portugal no primeiro trimestre, ficando acima da subida média da União Europeia (5,3%) e da Zona Euro (5%).As maiores subidas foram registadas na Bulgária (+15,7%), Roménia (+14,3%) e Lituânia (+13,2%), com mais quatro Estados-membros a registarem aumentos acima de 10%: Estónia (+12%), Croácia (+11,3%), Polónia (+10,7%) e Bélgica (+10,1%), de acordo com dados divulgados, esta sexta-feira, pelo Eurostat.A Irlanda foi o único Estado-membro onde o custo de trabalho por hora diminuiu (-1,2%).Os dados analisam os custos salariais e não salariais. Dividindo as duas componentes verifica-se que, entre janeiro e março, os salários e vencimentos por hora cresceram 5% na UE e 4,6% na Zona Euro.Em Portugal, nesta rubrica, o aumento foi de 5,9%, muito abaixo do crescimento da componente não salarial que foi de 7,3% nos primeiros três meses do ano, ficando acima tanto da média da UE (6,1%) como da Zona Euro (6,2%), segundo o gabinete de estatísticas europeu.O aumento do custo da mão-de-obra em Portugal no primeiro trimestre do ano passado foi de 1,2% e no últimos três meses de 2022 de 1,4%.