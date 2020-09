Decisão única vai acelerar licenciamentos

As decisões da administração que envolvam várias entidades serão aceleradas com um procedimento único que só não se aplicará em questões ambientais. Prazos de decisão também serão encurtados. Especialistas alertam para menos transparência no processo.

