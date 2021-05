Défice comercial de bens é o mais baixo desde 2015

As exportações subiram face ao período pré-pandemia, mas as compras ao exterior estão em níveis comparados aos de 2018. O impacto do confinamento está bem evidente nos números, com o melhor registo dos últimos seis anos.

