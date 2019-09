Depósitos acima de 100 mil euros aumentam e superam os 50 mil milhões

No final do ano passado havia 51.676 milhões de euros em depósitos que não eram cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, o que corresponde a uma subida acima de 7% em comparação com o ano anterior, avança o Público. Em causa estão os depósitos cujo valor supera os 100 mil euros.





O relatório e contas da FGD, relativo a 2018 e disponibilizado em junho, mostra que o ano passado foi o terceiro ano consecutivo de crescimento destes depósitos sem garantia. É preciso recuar a 2015, ano ainda marcado pela queda do BES no verão de 2014, pela intervenção da troika em Portugal e pela crise do euro, para haver o registo de uma quebra.