Deputados aprovam criação do Laboratório Nacional do Medicamento

Era uma das exigências do PCP para a viabilização do orçamento do Estado e foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda.

A proposta do PCP para a criação do Laboratório Nacional do Medicamento foi aprovada nas votações da especialidade da lei do orçamento do Estado com os votos favoráveis do PS, do BE e do PCP.





Este instituto público, que sucede ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), e que será tutelado pelos Ministérios da Saúde e da Defesa, tem "a missão de contribuir para o desenvolvimento da investigação e produção de medicamento, dispositivos médicos e outros produtos de saúde, diminuindo a dependência do país em face da indústria farmacêutica e afirmando a soberania nacionalnessa área".