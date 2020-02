Parlamento aprova suspensão da linha circular do Metro e dá prioridade a Loures e Alcântara

Proposta que prevê a suspensão da construção da linha circular e recomenda a expansão do Metro até Loures, Alcântara e Zona Ocidental foi aprovada por todos os partidos com exceção do PS.

O Parlamento aprovou esta terça-feira à noite na especialidade uma norma programática que prevê que durante o ano de 2020 o Governo trave a construção da linha circular do metro e dê prioridade à expansão até Loures, Alcântara e zona ocidental de Lisboa.



"Durante o ano de 2020, o Governo promove as medidas necessárias junta da empresa Metropolitano de Lisboa, E.P.E. no sentido de suspender o processo de construção da Linha Circular entre o Cais do Sodré e o Campo Grande, devendo ser dada prioridade à Expansão da rede de Metropolitano até Loures, bem como para Alcântara e zona ocidental de Lisboa", lê-se na proposta aprovada durante as votações na especialidade da lei do orçamento do Estado para 2020.





A proposta foi apresentada pelo PCP e aprovada com os votos favoráveis de todos os partidos, à exceção do PS, que votou contra.