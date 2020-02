ADSE e Infarmed vão escapar a cativações

Proposta do PSD foi aprovada com os votos favoráveis de todas as bancadas, exceto do PS, que votou contra.

A ADSE, instituto que gere o subsistema de saúde dos funcionários públicos, e o Infarmed, que é a Autoridade Nacional do Medicamento, vão deixar de ser alvo de cativações, de acordo com uma proposta de alteração à lei do Orçamento do Estado aprovada esta terça-feira na especialidade.





A proposta foi feita pelo PSD e aprovada com os votos favoráveis de todas as bancadas, com exceção do PS, que votou contra.