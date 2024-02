Desemprego no Reino Unido com ligeiro recuo para 3,8% no 4.º trimestre de 2023

A taxa de desemprego no Reino Unido caiu para 3,8% nos três meses até dezembro de 2023, informou esta terça-feira o Office for National Statistics (ONS).A queda é explicada pela diminuição do número de desempregados de longa duração, de acordo com a informação divulgada, com a taxa agora registada a comparar com os 3,9% observados nos três meses até novembro.Segundo o ONS, a taxa de emprego situou-se nos 75,0%, enquanto percentagem de pessoas economicamente inativas entre os 16 e os 64 anos foi de 21,9%.O número de ofertas diminuiu em 26.000 para 932.000 nos três meses até janeiro, face ao trimestre anterior, enquanto na comparação homóloga há a registar um recuo de 209 mil, com o ONS a assinalar que se trata do 19.º mês consecutivo de queda.A diretora de estatísticas económicas do ONS, Liz McKeown diz, no entanto, haver sinais de que esta tendência de queda das ofertas de emprego está a abrandar, assinalando ser "evidente que o crescimento do emprego abrandou no último ano" no Reino Unido.Liz McKeown, observa ainda que há um "número histórico de pessoas com doenças de longa duração" que não podem trabalhar, o que pesa na taxa de emprego do país, que ainda se encontra num nível inferior à pré-pandemia.Os salários médios cresceram 6,2%, excluindo bónus, um abrandamento face ao trimestre anterior, sendo que a variação é de 5,8% com inclusão de bónus.Os salários continuam a crescer em termos reais, tendo em conta a taxa de inflação média anual registada em dezembro que foi de 4%.Numa reação a estes dados, o ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, referiu ser "uma boa notícia que os salários reais estejam a crescer", o que acontece pelo "sexto mês consecutivo", e que "o desemprego continue baixo", ainda que avise que "o trabalho não está terminado".