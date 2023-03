Taxa de desemprego na Zona Euro estável nos 6,6%

A taxa de desemprego de fevereiro na Zona Euro, já ajustada de sazonalidade, manteve-se nos 6,6%, em linha com o registado no mês anterior, indicam as estatísticas do Eurostat, conhecidas esta sexta-feira. Em fevereiro de 2022 a taxa de desemprego foi de 6,8%.

Olhando para a totalidade dos países que compõem a União Europeia (UE) a mesma taxa ficou-se pelos 6%, abaixo dos 6,1% contabilizados em janeiro de 2023 e dos 6,2% de fevereiro do ano passado, revela também o organismo de estatística da União Europeia.

Leia Também Taxa de desemprego desce para 6,8% em fevereiro

Em números reais, o Eurostat estima que em fevereiro havia 13,120 milhões de pessoas desempregadas na UE, das quais 11,142 milhões na Zona Euro. Em comparação com janeiro de 2023, o desemprego diminuiu em 24 mil pessoas na UE e 59 mil na Zona Euro. Face a fevereiro de 2022, contam-se menos 247 mil desempregados na UE e 257 mil na Zona Euro.

Leia Também Desemprego desce em fevereiro e inverte tendência de subida

O desemprego jovem foi de 14,5% em toda a União Europeia e de 14,4% na Zona Euro, tendo-se também mantido estável relativamente ao mês anterior. Os números mostram que havia em fevereiro 2,799 milhões de jovens (com menos de 25 anos) desempregados na UE, dos quais 2,283 milhões na área do euro.

A taxa de desemprego na UE foi mais elevada entre as mulheres - 6,4% - do que para os homens - 5,7%.

Espanha, com 12,8%, registou, em fevereiro, a maior taxa de desemprego entre os Estados-membros, ainda que tenha caído face aos 13% do mês anterior. O segundo no ranking foi a Grécia, com 11,4% (subiu em comparação com os 10,3% de janeiro), seguida da Itália (8%), Suécia (7,4%) e Chipre (7,3%).

No lado oposto estão a República Checa (2,4%), a Alemanha (2,9%) e Malta (3,0%).

Em Portugal, o desemprego foi de 6,8% em fevereiro, abaixo dos 7%, de janeiro.