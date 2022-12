Despejos ainda estão em linha com números do pré-pandemia

Entre janeiro e outubro deste ano deram entrada no Balcão Nacional do Arrendamento (BNA) 1.924 pedidos de procedimento especial de despejo, de acordo com números do Ministério da Justiça. A manter-se este ritmo, no fim do ano serão 2.316, ainda abaixo dos 3.090 que entraram em 2019, antes da pandemia e de terem sido criadas regras para proteger a habitação das famílias. Olhando para os títulos de desocupação emitidos,

...