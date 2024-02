Desvios do Mar Vermelho provocam maior procura de petróleo em Singapura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A crise no transporte marítimo no Mar Vermelho deu fôlego ao mercado de crude em Singapura que, em janeiro de 2024, vendeu 4,9 milhões de toneladas de petróleo, uma subida de 12% em relação ao ano anterior, segundo dados da Autoridade Marítima e Portuária do país, avançados pela Bloomberg.



Este é o segundo mês de ganhos acentuados em Singapura, um dos portos mais movimentados do mundo, depois de em dezembro ultrapassarem os cinco milhões de toneladas de vendas de combustível naval, o maior volume mensal registado desde 1995.





Leia Também Desvios do Mar Vermelho podem afetar segundo e terceiro trimestres da Maersk

O aumento da procura deve-se ao facto de os navios de mercadorias, ao evitarem atravessar o Canal do Suez por causa dos ataques houthis, percorrem um trajeto maior ao redor de África – pelo Cabo da Boa Esperança, - sendo obrigados a reabastecer neste porto asiático, ou em outros menos tradicionais, antes de seguirem viagem pelo Oceano Índico, assegurou o diretor executivo da SDE International Pte, Simon Neo.





O trajeto mais longo, assim como algumas embarcações que optam por aumentar a velocidade de navegação para minimizar o tempo de viagem, estimulam a subida de consumo de petróleo em Singapura, que pode crescer até mais 5%, segundo os analistas consultados pela mesma agência de notícias.



Número de navios que atravessa o canal do Suez cai para metade Leia Também

Outros portos como o de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, o de Sri Lanka também podem ser opções de abastecimento para navios desviados, acrescentou Neo.

Leia Também TotalEnergies suspende navegação pelo Mar Vermelho

O comércio global feito por via marítima tem vindo a ser perturbado nos últimos meses, à medida que os houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, lançam ataques aéreos a navios mercantes ao largo das suas costas em forma de protesto em favor do Hamas contra Israel.



Notícia editada por Inês Santinhos Gonçalves