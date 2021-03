Dinamarca e Noruega suspendem utilização da vacina AstraZeneca

A suspensão acontece "após relatos de casos graves de formação de coágulos sanguíneos em pessoas que foram vacinadas com a vacina covid-19 da AstraZeneca", indicou a Agência Nacional de Saúde, sublinhando que, "neste momento, não se pode concluir a existência de uma ligação entre a vacina e os coágulos sanguíneos".Segundo a autoridade de saúde dinamarquesa, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) já iniciou uma investigação sobre o assunto.A Áustria anunciou na segunda-feira ter interrompido a administração de um lote de vacinas produzidas pelo laboratório anglo-sueco após a morte de uma enfermeira de 49 anos que sucumbiu a "sérios problemas de coagulação" poucos dias depois de ter recebido a vacina.Quatro outros países europeus, Estónia, Lituânia, Letónia e Luxemburgo, suspenderam depois a vacinação com doses provenientes do mesmo lote, entregue em 17 países e que incluía um milhão de vacinas.A Dinamarca suspendeu o uso de todas as vacinas da AstraZeneca.Na quarta-feira, um inquérito preliminar da EMA sublinhava que não existia qualquer relação entre a vacina da AstraZeneca e a morte ocorrida na Áustria.Até 09 de março, apenas 22 casos de tromboses tinham sido assinalados em mais de três milhões de pessoas vacinadas no espaço económico europeu, segundo a EMA.A Agência Nacional de Saúde da Dinamarca referiu a existência de alguns casos de coágulos, um dos quais relacionado com uma morte, adiantando que fará uma nova avaliação na penúltima semana de março."Estamos a realizar a maior e mais importante campanha de vacinação da história da Dinamarca e necessitamos de todas as vacinas que pudermos. Por isso não é uma decisão fácil suspendê-la. Mas devemos reagir com cautela quando há indícios de possíveis efeitos graves", disse o diretor da agência dinamarquesa, Soren Brostrom.O responsável sublinhou que se trata de uma pausa e que existe "boa documentação" de que a vacina da AstraZeneca é "segura e eficaz", mas disse que as autoridades dinamarquesas são obrigadas a reagir às informações de possíveis efeitos.Todas as marcações e pedidos para imunização no país com a referida vacina ficam suspensos e quem já recebeu a primeira dose deve aguardar até um novo aviso.A medida implica mudanças no plano de vacinação, que se atrasará, na pior das hipóteses, quatro semanas até 15 de agosto, data em que se prevê que toda a população que o deseje tenha sido imunizada."Em primeiro lugar é importante que, quando surgem riscos em relação a uma vacina, eles sejam investigados. Por isso penso que é correto suspender a vacinação com a AstraZeneca", disse a primeira-ministra dinamarquesa, Mete Frederiksen, numa conferência de imprensa.Apesar de lamentar o atraso na campanha de vacinação, Frederiksen indicou acreditar que no verão a situação na Dinamarca estará "quase normalizada (...) desde que os dinamarqueses continuem a ser testados e vacinados".Também esta quinta-feira, a Noruega decidiu igualmente suspender a administração da vacina da AstraZeneca."É um decisão motivada pela prudência", defendeu, em conferência de imprensa, Geir Bukholm, diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Infeções do Instituto Norueguês de Saúde Pública.Desta forma, são já sete os países europeus que suspenderam a vacina.

A vacina da AstraZeneca é uma das três vacinas contra o vírus SARS-CoV-2 aprovadas até ao momento pela EMA e, como tal, em uso em Portugal.A da Pfizer/BioNTech (também conhecida como Comirnaty) obteve 'luz verde' a 21 de dezembro de 2020, a da Moderna, a 06 de janeiro, e da AstraZeneca, a 29 de janeiro.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.(Notícia atualizada às 13:55 com suspensão pela Noruega)