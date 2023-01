Diretora de agricultura e pescas do norte assume secretaria de Estado da Agricultura

Leia Também Seis novos secretários de Estado empossados hoje

A atual diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Alves, será a próxima secretária de Estado da Agricultura, substituindo Rui Martinho, que está de saída por motivos de saúde, esclarece o governo.Natural de Bragança, Carla Alves tem 52 anos e um carreira ligada ao setor agrícola.É licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e em 2020 complementou essa formação com um curso avançado em Gestão Pública no ISCTE.É diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte desde dezembro de 2018 e entre 2007 e 2018 dirigiu o Parque Biológico de Vinhais. A substituta de Rui Martinho faz parte do quadro técnico da Câmara Municipal de Vinhais desde 2000.É perita da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), no comité consultivo da carne de suíno na Direção Geral de Agricultura da Comissão Europeia.Ocupou ainda a vice-presidência da Federação Nacional de Raças Autóctones entre 2005 e 2018.Foi professora convidada no Instituto Politécnico de Bragança entre 1997 e 1999.Em meados dos anos 90 do século passado teve, segundo o govenro, "funções de responsabilidade técnica e comercial numa empresa privada de alimentação animal, durante dois anos".