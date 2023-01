Leia Também Diretora de agricultura e pescas do norte assume secretaria de Estado da Agricultura

A nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, que acaba de tomar posse, tem várias contas bancárias arrestadas, na sequência de uma investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária que visa o seu marido, Américo Pereira, ex-presidente da Câmara de Vinhais, avança o Correio da Manhã esta quinta-feira.De acordo com a investigação, à qual o jornal teve acesso, o Ministério Público fala em crime de corrupção ativa e prevaricação e pediu mesmo o julgamento do ex-autarca.As contas conjuntas com Carla Alves continuam arrestadas e a acusação quer que cerca de 700 mil euros sejam devolvidos ao Estado, tendo em conta que não ser possível justificar a sua proveniência.Diz o Correio da Manhã que a acusação contra o ex-presidente da Câmara de Vinhais está relacionada com um esquema que envolve a venda de terrenos do Seminário, sendo que com estes negócios, o empresário e a sociedade que geria "obtiveram elevados lucros em prejuízo do erário do município e do Seminário", de acordo com o Ministério Público.Ainda segundo o despacho do Ministério Público, os arguidos obtiveram dividendos ilícitos no valor de 1,1 milhões de euros relativos à valorização dos terrenos e às quantias de que se apropriaram. Esses montantes encontram-se arrestados.A atual secretária de Estado da Agricultura, natural de Bragança, tem 52 anos e é licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Era diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte desde dezembro de 2018, tendo sido antes, a partir de 2007, diretora do Parque Biológico de Vinhais. Carla Alves fez parte do quadro técnico da Câmara Municipal de Vinhais desde 2000, de onde saiu recentemente.