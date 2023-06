Dívida pública britânica ultrapassa 100% do PIB pela primeira vez desde 1961

A dívida líquida do setor público no Reino Unido ultrapassou, pela primeira vez desde 1961, a fasquia de 100% do PIB, tendo o endividamento público ficado acima do esperado pelos economistas, segundo os dados avançados esta quarta-feira pelo gabinete britânico de estatística (ONS, na sigla em inglês).





A dívida líquida do setor público em maio – excluindo o passivo da banca controlada pelo Estado – alcançou, aproximadamente, os 2,57 biliões de libras (2,99 biliões de euros à taxa de câmbio atual), o equivalente a 100,1% do PIB.





Durante a pandemia provocada covid-19, houve uma altura em que a dívida britânica ultrapassou 100% do PIB, mas temporariamente, tendo mais tarde sido a sua contabilização revista em baixa, contrariando as estimativas iniciais.





O endividamento público em maio foi de cerca de 20 mil milhões de libras (23,28 mil milhões de euros), acima dos 19,5 mil milhões de libras (22,7 mil milhões de euros) previstas pelo conjunto de economistas consultado pela Reuters.





Durante esta quinta-feira, foram ainda divulgados os números da inflação no Reino Unido, a qual se manteve inalterada em maio nos 8,7%.





Após a publicação destes dados, a "yield" das "gilts" a dez anos agrava-se 3,7 pontos base para 4,364%. No mercado acionista, o FTSE perde muito ligeiramente (-0,08%) para 7.563,23 pontos.