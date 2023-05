Banco de Inglaterra sobe juros em 25 pontos base para 4,5%

Leia Também Banco de Inglaterra coloca taxas de juro no nível mais elevado desde 2008

O Banco de Inglaterra (na sigla inglesa BoE) voltou a aumentar a taxa de juro diretora pela 12.ª vez. Desta vez, a autoridade monetária liderada por Andrew Bailey (na foto) voltou a optar por uma subida de 25 pontos base para 4,5%, em linha com as expectativas do mercado, segundo o comunicado da autoridade monetária publicada esta quinta-feira.Esta decisão foi tomada por uma maioria de sete votos da favor dos membros do Comité de Política Monetária do banco central contra dois contra, os quais preferiam manter a taxa juro diretora intocada nos 4,25%."A economia tem sido submetida a uma sequência de choques de grande dimensão que se sobrepõem", considera o banco central.Olhando para o futuro, o BoE aponta para que o pico da taxa de juro diretora seja alcançado no quarto trimestre deste ano, quando alcançar os 4,75% , descendo depois - dentro do período de estimativas do banco central - para os 3,5%.No que toca à evolução da economia britânica, o banco central espera que "o PIB do Reino Unido se mantenha estável durante o primeiro semestre deste ano, embora a produtividade subjacente - que exclui o impacto das greves e do feriado bancário extra- deva crescer modestamente".A revisão em alta deste "outlook" sobre a economia britânica reflete o crescimento da economia mundial, a queda dos preços da energia, o reforço do orçamento de primavera e a possibilidade de as famílias poderem passar a poupar menos, devido ao aperto sentido no mercado de trabalho.O banco central estima que a taxa de desemprego se mantenha abaixo de 4% antes do final de 2024, devendo depois subir para cerca de 4,5%.Por fim, no que toca à inflação, o banco central defende que o índice de preços no consumidor (IPC) deve começar a "cair acentuadamente a partir de abril"."No entanto, é provável que a inflação dos preços dos alimentos recue mais lentamente do que era esperado", adverte o BoE no comunicado.Já no relatório de política monetária, o Banco de Inglaterra especifica que acredita que a inflação deve cair "rapidamente, para cerca de 5% até o final deste ano", devendo continuar "a recuar no próximo ano, cumprindo a nossa meta de alcançar os 2% até ao final de 2024". Atualmente a inflação britânica está em 10,1%.(Notícia atualizada às 12:33).