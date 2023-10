Dívida pública recuou 0,5 mil milhões de euros em agosto

Após sete meses consecutivos de subidas desde o início do ano, a dívida pública registou em agosto uma diminuição em 0,5 mil milhões de euros, indica nesta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

Nesse mês, na ótica de Maastricht, a dívida das administrações públicas passou a totalizar 280,5 mil milhões de euros. A evolução, segundo nota estatística do BdP, reflete uma diminuição em 0,6 mil milhões de euros nos títulos de dívida, sobretudo de longo prazo.

Já a dívida líquida de ativos em depósito das administrações públicas diminuiu 0,4 mil milhões de euros, para 255,3 mil milhões de euros. O BdP indica que os ativos em depósitos das administrações públicas tiveram uma redução de 47 milhões de euros.

No segundo trimestre, o nível da dívida pública situava-se em 112,1% do PIB. Este rácio representava uma redução em 2,7 pontos percentuais face ao trimestre anterior.

Neste ano, o Governo espera uma redução do rácio da dívida pública para 106,1% do PIB, meta atualizada no procedimento dos défices excessivos recentemente publicado pelo INE, que reviu em alta o PIB do ano passado, bem como o nível de dívida pública no final de 2022. Ficou em 112,4% do PIB, abaixo dos 113,8% do PIB antes estimados.