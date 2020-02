Do debate à votação, quem é o mais incoerente

O debate foi rico em temas, mas o argumento fundamental repetiu-se: o Governo a acusar o PSD de incoerência por fazer propostas que implicam mais despesa e a direita a apontar o dedo à esquerda por criticar as escolhas do governo ao mesmo tempo que o apoia.

Tem cabido a João Leão, secretário de Estado do Orçamento, a função de defender a posição do governo no debate parlamentar.