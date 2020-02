"Os doentes ficam internados e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA)", acrescenta a DGS.



Estes dois casos elevam para seis o número de casos suspeitos validados até hoje em Portugal.

Segundo uma nota da DGS, um dos casos suspeitos é uma doente regressada da China e que foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral, no Centro Hospitalar de Lisboa Central, e o outro é o de um homem, igualmente regressado da China, e que se encontra já no Centro Hospitalar de São João.Ambas as unidades são hospitais de referência para estas situações.