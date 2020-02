Capital Economics: Coronavírus deverá estagnar PIB global

Com base nessas previsões, "o PIB global não crescerá em termos trimestrais pela primeira vez desde 2009", segundo um relatório de Simon Macadam, economista global da empresa com sede em Londres.





O economista espera que o vírus seja contido e que, durante o resto do ano, "a produção perdida seja compensada nos trimestres subsequentes para que o PIB mundial atinja o nível que teria alcançado caso não tivesse havido o surto em meados de 2021".





O número de mortes causadas pelo surto do coronavírus atingiu 910 na segunda-feira, quando o presidente da Organização Mundial da Saúde manifestou preocupação com a propagação da doença entre pessoas que não viajaram para a China.

O vírus paralisou a província chinesa de Hubei, uma potência industrial do tamanho da Suécia, e reduziu as projeções de crescimento global no curto prazo.





A Capital Economics espera que as consequências na Ásia sejam maiores do que as ocorridas durante o surto da SARS em 2003. Uma grande queda do número de visitas de turistas chineses e interrupções nas cadeias de fornecimento global afetarão as economias asiáticas emergentes, em particular, embora na Índia, Indonésia e Filipinas o impacto seja limitado, uma vez que são menos integradas com a China.





Quanto às economias desenvolvidas, Macadam prevê uma retração da economia da Austrália devido à sua dependência da China em gastos de turistas e exportações.