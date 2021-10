Duarte Cordeiro: “O Governo salvaguardou disponibilidades financeiras” no Orçamento para negociar

As perspetivas de crescimento da economia no próximo ano mudaram, mas a meta do défice, não, dando folga para acomodar mais medidas do lado da despesa, afirma Duarte Cordeiro. “É um sinal político importante”, acrescenta.

