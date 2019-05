Durão Barroso leva Fernando Medina e Estela Barbot a Bilderberg

Fernando Medina e Estela Barbot juntam-se a Durão Barroso na representação de Portugal no encontro do grupo de Bilderberg que este ano decorre entre os dias 30 de maio e 2 de junho, em Montreux, Suíça.

Para a 67.ª edição da reunião do grupo de poderosos em que se encontram alguns dos milionários, empresários e líderes políticos mais relevantes em termos mundiais, Durão Barroso escolheu o presidente da autarquia lisboeta e a administradora da REN como os representantes de Portugal.

Recorde-se que foi em 2015 que Pinto Balsemão escolheu o agora ex-presidente da Comissão Europeia e antigo primeiro-ministro para o substituir no conselho diretor responsável pela organização dos encontros anuais do grupo de Bilderberg. Na edição do ano passado, Durão escolheu duas mulheres: Paula Amorim e Isabel Mota.

Este ano serão 11 os principais temas em debate e são todas questões muito atuais: uma ordem estratégica estável, o futuro da Europa, alterações climáticas, China, Rússia, Brexit, o futuro do capitalismo, as questões éticas relacionadas com a inteligência artificial, a importância do espaço, e ataques cibernéticos. A reunião vai contar com cerca de 130 participantes oriundos de 23 países.

Fernando Medina chegou à liderança da câmara da capital em 2015, substituindo António Costa. Até aí tinha sido número dois, desde 2013, do atual primeiro-ministro na autarquia.

Antes de enveredar pela política local, Medina foi deputado eleito pelo PS e membro do Governo de José Sócrates como secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional, pasta tutelada pelo ministro do Trabalho, Vieira da Silva.

Já Estela Barbot tem um vasto currículo no mundo empresarial, tendo passado por setores como a banca (diretora do Banco Santander de Negócios) ou o energético, onde atualmente se encontra como administradora da REN.

Foi também empresária e conselheira do Fundo Monetário Internacional (FMI).