É oficial: Marcelo formaliza demissão de Costa

A formalização só acontece agora porque o chefe de Estado quis garantir a viabilização do Orçamento do Estado para o próximo ano, considerando que esta era a solução que garantia "estabilidade económica e social".



da Operação Influencer.A formalização só acontece agora porque o chefe de Estado quis garantir a viabilização do Orçamento do Estado para o próximo ano, considerando que esta era a solução que garantia "estabilidade económica e social".

Como já era esperado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, formalizou esta quinta-feira a demissão de António Costa. A oficialização da exoneração acontece um mês depois de o ex-primeiro-ministro se ter demitido, na sequência

"Na sequência e por efeito do pedido de demissão do Primeiro-Ministro, o Presidente da República decretou hoje, nos termos da Constituição, a demissão do Governo, com efeitos a partir de amanhã, 8 de dezembro".





"Após a sua demissão e até à posse do seu sucessor, o Governo assegurará, nos termos constitucionais, a prática dos 'atos estritamente necessários para assegurar os negócios públicos'", pode ler-se na curta nota divulgada no site oficial da Presidência da República.



Minutos mais tarde, foi publicado o decreto da demissão do Governo em suplemento do Diário da República.





"O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 195.º, n.º 1, alínea b), da Constituição, o seguinte: 1 - É demitido o Governo, por efeito da aceitação do pedido de demissão apresentado pelo Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 2 - O presente decreto produz efeitos a 8 de dezembro de 2023.", indica o texto do decreto presidencial