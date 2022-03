É possível baixar a dívida sem asfixiar o PIB

Quatro economistas do BCE apresentaram um contributo para a revisão das regras orçamentais da UE. Dizem que, com pequenos ajustes, é possível agradar a gregos e troianos: promover a redução do endividamento, sem asfixiar a economia.

É possível baixar a dívida sem asfixiar o PIB









