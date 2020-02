A economia alemã evitou a contração no último trimestre do ano passado, mas a maior economia da Europa manteve-se estagnada face aos três meses anteriores. Os dados mostram uma possível contração no início de 2020.

O PIB da Alemanha aumentou para 0,2% entre julho e setembro, face à primeira estimativa de 0,1%.





Em termos homólogos, o produto interno bruto cresceu 0,4% no quarto trimestre, em termos ajustados aos efeitos de calendário e à inflação.



Enquanto se esperava que o ano de 2020 fosse de recuperação, ainda que modesta, a questão do encerramento de fábricas no continente asiático, principalmente na China, está a ativar os alarmes.



O principal motor da economia alemã - o setor automóvel - tem uma forte presença no território chinês, pelo que tem sido um dos principais prejudicados. A Volkwagen esteve entre as empresas que foi obrigada a encerrar as fábricas no país devido ao vírus e a Daimler anteviu uma queda na procura chinesa por automóveis e, consequentemente, um recuo nas vendas num dos principais clientes da empresa.



Na semana passada, os números mostraram que o setor industrial na Alemanha teve a maior queda desde a crise financeira, em 2007, facto que retraiu os investidores e levou algumas empresas a mostrarem maior cautela nas suas perspetivas para este ano.



