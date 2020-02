Contudo, é de notar que, como é habitual nestes dados nesta altura, ainda não há dados trimestrais para oito países: Estónia, Irlanda, Grécia, Croácia, Luxemburgo, Malta, Eslovénia e Suécia. A 10 de março serão divulgados dados mais completos e com os números de crescimento anuais.Os maiores contributos negativos para esta travagem foram dados pelas contrações em cadeia do PIB de França (-0,1%) e de Itália (-0,3%), assim como a estagnação do PIB alemão . A este grupo de países junta-se uma economia mais pequena, a Finlândia, que contraiu 0,4% em cadeia no quarto trimestre.Portugal está no grupo dos países que contrariou a tendência de desaceleração, ao lado de países como Espanha, Chipre, Lituânia, Áustria, Roménia e Eslováquia. O PIB português acelerou de um crescimento em cadeia de 0,4% no terceiro trimestre para os 0,6% no quarto trimestre.Na comparação homóloga (face ao trimestre do ano transato), Portugal destaca-se ainda mais. Nesta ótica, todos os países registaram crescimento económico com a exceção de Itália que estagnou na comparação homóloga. Em média, o PIB da Zona Euro cresceu 0,9% em termos homólogos e o da União Europeia a 27 1,2%.Contudo, Portugal, em conjunto com a Roménia e Eslováquia, foi um dos poucos países (para os quais há dados disponíveis) que acelerou na comparação homóloga. O PIB português cresceu 2,2% no quarto trimestre de 2019, face ao quarto trimestre de 2018, acima dos 1,9% registados no terceiro trimestre.Apesar de a economia portuguesa ter contrariado a tendência europeia e de estar a crescer acima da média, é de assinalar que o crescimento do PIB português está a meio do "ranking" europeu, crescendo menos do que, pelo menos, seis países da UE no caso do quarto trimestre.No conjunto do ano, tal como já anunciado, a Zona Euro cresceu 1,2%, o menor crescimento da expansão pós-crise . Portugal cresceu 2%, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta sexta-feira, 14 de fevereiro.