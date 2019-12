Economia britânica cresceu mais do que o esperado no terceiro trimestre

O PIB do Reino Unido cresceu 0,4% no período entre julho e setembro, quando as estimativas apontavam para uma subida mais ligeira de 0,3%.

A economia do Reino Unido cresceu mais do que era esperado no terceiro trimestre deste ano, apoiada no forte desempenho do setor dos serviços.





De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, 20 de dezembro, pelo gabinete nacional de estatística, o PIB avançou 0,4% em relação aos três meses anteriores, quando as estimativas dos economistas apontavam para uma subida de 0,3%.