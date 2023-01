Economia chega a 2023 com a sombra da recessão

A economia chegou ao final de 2022 a valer mais do que no pré-pandemia, mas a travar a fundo e com receios de uma recessão. A inflação alta e o apertão da política monetária penalizam as famílias e, consequentemente, o consumo. Na frente orçamental, a inflação ajudou: a dívida está a descer e as receitas fiscais dispararam, com o Governo a prever mais um brilharete.

