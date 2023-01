Economia cresceu (pouco) no quarto trimestre de 2022

O INE vai divulgar a primeira estimativa do crescimento económico no quarto trimestre (e do conjunto de 2022) na próxima semana, mas os vários analistas que acompanham a atividade económica apontam já numa principal direção: a economia não deve ter recuado. Mas também não cresceu muito.



Susana Paula susanapaula@negocios.pt 24 de Janeiro de 2023 às 22:53







A economia portuguesa também deve ter crescido, mas muito pouco, no último trimestre de 2022, com a maioria das previsões recolhidas pelo Negócios a excluírem uma contração do PIB.



