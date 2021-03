Economia espanhola com queda de 10,8% em 2020

A economia espanhola caiu 10,8% em 2020, como resultado do impacto da pandemia de covid-19 na atividade económica, de acordo com dados definitivos publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) do país.O número é duas décimas mais positivo do que a primeira estimativa sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) espanhol (-11%) no ano passado, feita em 29 de janeiro pelo INE espanhol.A queda da economia em 2020 interrompe seis anos consecutivos de crescimento, com a procura interna (consumo e investimento) a serem responsáveis por 8,8 dos 10,8 pontos percentuais da contração, enquanto a contribuição negativa da procura externa (exportações e importações) foi de dois pontos.O INE também fez a revisão da evolução durante o quarto trimestre do ano passado, no qual o PIB se manteve sem alterações (em comparação com o aumento de 0,4% anteriormente anunciado), o que representa uma moderação significativa em relação ao crescimento de 17,1% verificado no terceiro trimestre.Desde a guerra civil espanhola, nos finais dos anos 30 do século passado, que a economia espanhola não tinha uma contração como a verificada no ano passado.A pandemia provocou pelo menos 2.745.337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.