Economia portuguesa é a 8ª na Europa que mais reduziu consumo de energia

No que diz respeito à sustentabilidade da sua economia, Portugal fica mais ou menos a meio da tabela (em 18.º lugar), num grupo que inclui os 27 países da União Europeia, a Noruega e o Reino Unido. No entanto, o país sobe para a 8.ª posição do ranking no que diz respeito à redução do consumo de energia primária.De acordo com o Índice da Transição Verde, da consultora Oliver Wyman, divulgado esta quarta-feira, no espaço de cinco anos, entre 2015 e 2020, a economia portuguesa conseguiu reduzir em 10% o seu consumo de energia, face à média de 6% do grupo de países analisados.Também na percentagem de despesas públicas em Investigação & Desenvolvimento destinadas a atingir os objetivos ambientais Portugal apresenta uma boa posição, 15% acima da média em 2020, "o que denota um esforço de melhoria", refere a consultora.Quanto às emissões de gases com efeito de estufa, a economia nacional foi responsável pelo lançamento para a atmosfera de 308 toneladas de gases poluentes por milhão de euros em 2020, face a uma média de 346 toneladas para os 29 países do índice. Ainda assim, conseguiu reduzir as suas emissões em 9% entre 2015 e 2020, refere a Oliver Wyman. Outro indicador é o da intensidade energética, no qual Portugal conseguiu também conseguiu uma redução de 15%.Na avaliação feita à sua indústria transformadora, Portugal manteve-se "consistentemente na metade inferior do ranking, com resultados abaixo da média para os indicadores de intensidade de emissões na produção industrial, por valor acrescentado: 21.º lugar no ranking, com 660 toneladas de CO2 por milhão de euros, contra as menos 400 toneladas de CO2 registadas pelo top 10.Já no consumo de energia por valor acrescentado, a indústria transformadora nacional ocupou o 20.º lugar do ranking Índice da Transição Verde, registando resultados em linha com a média para a intensidade de resíduos perigosos."O mix de indústria existente em cada país influencia a pontuação no ranking. Países com um elevado peso de sectores altamente emissores e intensivos em energia (como por exemplo, refinação de petróleo, produção de produtos minerais não metálicos, metais ou químicos) tendem a ocupar uma pior posição no ranking", explica a consultora.