Economia tem-nos surpreendido e temos que estar à altura, diz Centeno

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, considerou esta terça-feira, em Lisboa, que a economia tem surpreendido e que é necessário estar à altura dessa surpresa, potenciando o seu crescimento."A economia, nos últimos anos, tem-nos surpreendido pela positiva e temos que estar à altura dessa surpresa e ser capazes de atuar, de forma a potenciar esse crescimento, que vem dos incentivos", afirmou Mário Centeno, na sessão de abertura do primeiro encontro das Entidades Reguladoras Portuguesas, em Lisboa, dedicado ao tema "10 anos da lei-quadro das entidades reguladoras -- que futuro?".Para o antigo ministro das Finanças, o respeito pelas instituições, juntamente com a educação, são os pilares do desenvolvimento das economias e sociedades modernas.A economia é hoje "mais exigente", fruto do potencial produtivo "de gerações cada vez mais educadas e capazes de levar Portugal a patamares superiores", apontou.Centeno defendeu também que todos os reguladores tiveram um papel no processo evolutivo da regulação em Portugal, que ocorreu na última década, acrescentando que o BdP vai continuar a trabalhar para contribuir para que o atual quadro institucional "melhor sirva os interesses de Portugal".O responsável pelo supervisor financeiro português disse ainda que os poderes sancionatórios do BdP têm um papel dissuasor importante, sendo que, no seu funcionamento, a regulação é um requisito para intervir "com mais qualidade e de forma mais oportuna".Mário Centeno destacou igualmente o "papel insubstituível" do BdP na promoção da literacia económica e financeira dos cidadãos."Uma atuação consciente e informada dos agentes económicos é também uma forma de regulação dos mercados. O nosso papel tem sido crucial para que as pessoas tenham acesso a informação completa sobre as economias portuguesa e europeia", concluiu.