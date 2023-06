Eduardo Pinheiro: “País está mais bem preparado” com revisão da bazuca europeia

Governo acredita que a reprogramação do PRR dá mais condições para o país superar a atual crise. Eduardo Pinheiro reconhece que, com mais cinco mil milhões para executar, a aplicação do plano é um desafio ainda maior, mas admite engordar ainda mais o envelope com recurso a mais empréstimos.



Tiago Sousa Dias Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 09:15







A reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) veio reforçar em 33% o montante atribuído a Portugal, para 22,2 mil milhões de euros: 16,3 mil milhões em subvenções e 5,9 mil milhões em empréstimos. Ao Negócios, o secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro, diz que o país está agora mais bem preparado para enfrentar a atual conjuntura e mantém o compromisso ... ... Saber mais Eduardo Pinheiro PRR Bruxelas Portugal política

