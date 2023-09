Elisa Ferreira: é “legítimo” abrir mão dos empréstimos do PRR

A comissária europeia defende a “legitimidade” do país em não querer mais empréstimos do PRR e alerta para a “armadilha do crescimento” e a necessidade de abandonar os apoios focados nas infraestruturas.



A comissária europeia alerta para a necessidade de “transformar radicalmente” os apoios europeus. Reuters Tiago Sousa 09:00







A comissária europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, defende que a decisão do executivo de abrir mão de novos empréstimos para reforçar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é "perfeitamente legítima". Em declarações ao Negócios, Elisa Ferreira reforça que "cada país é que sabe como quer utilizar esses montantes", preferindo lembrar a importâ

