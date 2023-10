Empresas contam igualar atual nível de investimento em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A maioria das empresas portuguesas estão a prever manter os mesmos níveis de investimento no próximo ano. A conclusão consta dos inquéritos de conjuntura do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira, que revelam que a maioria do investimento será canalizado para aumentar a capacidade produtiva e substituir instalações ou equipamentos.





...