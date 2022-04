Empresas intensivas em energia terão subvenção com dotação de 160 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo anunciou hoje a criação de uma subvenção para apoiar o aumento dos custos de gás para as empresas intensivas em energia, com 160 milhões de euros de apoio, que chegará a 3.000 empresas.Em conferência de imprensa, a ministra da Presidência, Maria Vieira da Silva, anunciou que o executivo pretende criar o gás profissional, flexibilizar pagamentos fiscais e diferir contribuições para a Segurança Social para os setores mais vulneráveis aos aumentos dos custos da energia.Além disso, o Governo anunciou uma redução das tarifas elétricas para empresas eletrointensivas e um desconto de 30 cêntimos por litro nos combustíveis para o setor social.Estas medidas foram aprovadas no Conselho de Ministros extraordinário de sexta-feira.