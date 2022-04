Apoio de 60 euros estendido em maio a todas as famílias com prestações mínimas

O apoio de 60 euros, aprovado em março para ajudar as famílias mais necessitadas a enfrentar os aumentos dos preços e que inicialmente apenas abrangia os beneficiários da tarifa social de energia elétrica vai chegar afinal a todos os que tenham prestações sociais mínimas, o mesmo acontecendo para o apoio também já anunciado de 10 euros por cada botija de gás. Estas ajudas serão, porém, prestadas a duas velocidades.

"Em abril será pago o apoio que já estava decidido, mas o alargamento só poderá ser pago em maio", disse esta segunda feira a ministra da Presidência no briefing da reunião do Conselho de Ministros que, na passada sexta-feira, aprovou as medidas destinadas a mitigar as consequências da crise provocada pelo conflito na Ucrânia.

A medida, e "o valor dos 60 euros" está sujeita a avaliações "consoante a situação evoluir", acrescentou ainda a ministra.

Mariana Vieira da Silva sublinhou que "a prioridade do Governo é apoiar as famílias, salvaguardar o seu poder de compra, e apoiar as empresas e a opção que fazemos é procurar as melhores soluções para que a resposta aposte na contenção dos preços, da energia e do agroalimentar, mas evitando uma espiral inflacionista".

"Tal como durante a pandemia, o Governo não hesitará em adaptar a resposta de emergência à evolução da conjuntura", afirmou.