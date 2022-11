Empresas norte-americanas criaram 261 mil postos de trabalho em outubro

final de taxas de juro será superior ao previsto, justificando que os dados económicos justificam que as taxas sejam mais altas do que anteriormente esperado.



O relatório esta sexta-feira divulgado aponta ainda que os despedimentos avançaram ligeiramente, mas continuam historicamente baixos.





As empresas norte-americanas criaram 261 mil postos de emprego no mês de outubro, tendo o valor superado as estimativas (200 mil). Os dados esta sexta-feira divulgados pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho norte-americano apontam que o mercado de trabalho mantém-se resiliente, apesar das consecutivas subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos para combater a inflação.A taxa de desemprego, por sua vez, avançou para 3,7%, ultrapassando a de setembro, que se fixou nos 3,5%. Desde abril que a taxa de desemprego tem variado entre os 3,5% e os 3,7%, assinalaAinda assim, os postos de trabalho criados em outubro foram inferiores aos de setembro Os dados continuam, por isso, a reforçar os argumentos da Fed de que o mercado de trabalho continua a resistir ao impacto das subidas das taxas de juro diretoras, as mais agressivas desde há vários anos.Esta quarta-feira, o presidente da Fed, Jerome Powell, voltouu a subir as taxas de juros diretoras em 75 pontos base, tratando-se da quarto aumento consecutivo desta dimensão. Além disso, o responsável pela autoridade monetária informou que o nível