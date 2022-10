Criação de emprego nos EUA supera estimativas. Taxa de desemprego recua

Mike Segar/Reuters Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 13:53







Logo após serem divulgados estes números, os futuros dos três principais índices de Wall Street recuam de forma acentuada, enquanto as "yields" da dívida norte-americana sobem. O mercado laboral nos EUA manteve a resiliência em setembro tendo sido criados 263 mil empregos no mês passado - o valor mais baixo desde abril de 2021, mas acima das estimativas dos analistas (255 mil). Inesperadamente, a taxa de desemprego recuou dos 3,7% em agosto para 3,5%.Os dados vieram reforçar os argumentos da Reserva Federal (Fed) de que o mercado laboral está a resistir ao impacto das fortes subidas nas taxas diretoras. Assim, a instituição liderada por Jerome Powell vê mais "legitimada" a estratégia delineada e deverá prosseguir com aumentos de 75 pontos base nas taxas de juro.Logo após serem divulgados estes números, os futuros dos três principais índices de Wall Street recuam de forma acentuada, enquanto as "yields" da dívida norte-americana sobem. Saber mais EUA emprego

