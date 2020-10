Empresas querem reduzir escritórios por causa do teletrabalho

Cerca de 53% das empresas de maior dimensão planeiam reduzir o tamanho do espaço de escritórios, e mais de 75% aumentará a flexibilidade no trabalho. Quase todos os entrevistados ainda se sentem desconfortáveis em voltar aos escritórios por medo de contraírem o coronavírus, mostra a pesquisa.





A Cisco, maior fabricante de equipamentos de rede, entrevistou recentemente 1.569 executivos, trabalhadores do conhecimento e outros responsáveis por ambientes corporativos na era pós-covid. As conclusões sugerem que muitas das mudanças radicais ocorridas este ano no ambiente profissional vão manter-se por muito tempo após a pandemia.





A pesquisa, conduzida para a Cisco pela Dimensional Research, concluiu que trabalhar em casa é o "novo normal". Mais de 90% dos entrevistados disseram que não voltarão ao escritório em tempo integral; 12% planeiam trabalhar em casa durante toda a jornada de trabalho; 24% farão teletrabalho mais de 15 dias por mês; enquanto 22% vai optar pelo teletrabalho de 8 a 15 dias por mês.





O serviço de videoconferência Webex da Cisco tem beneficiado das quarentenas que levam milhões de pessoas a trabalharem e estudarem em casa. A empresa também enfrenta a concorrência crescente da Zoom Video Communications.





Para funcionários que estão de regresso ao escritório, o Webex oferece agora sensores ambientais que se ligam ao equipamento de videoconferência atual. Isso ajudará empresas a identificarem espaços sobreutilizados e subutilizados, ao mesmo tempo que cumprem os limites de capacidade das salas e controlam se as equipas estão a usar máscaras.